В США регулятор начал расследование в отношении разработчиков ChatGPT

Регулятор подозревает, что ChatGPT нарушал права потребителей, предоставляя им недостоверную информацию в качестве ответов. Также FTC требует предоставить информацию обо всех жалобах пользователей, поступивших компании. В ведомстве считают, что ChatGPT «делает ложные, недостоверные, унижающие честь и достоинство, а также вредные» заявления о людях.

FTC намерена выяснить, какой «репутиционный вред» бот мог нанести пользователям. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания будет сотрудничать с регулятором.

«Для нас очень важно, чтобы наша технология была безопасной и отвечала интересам потребителей, и мы уверены, что соблюдаем закон. Конечно, мы будем сотрудничать с FTC», — заявил Альтман в Twitter.