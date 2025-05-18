В США регулятор одобрил исследования крови для диагностики болезни Альцгеймера

Анализ Lumipulse компании Fujirebio Diagnostics измеряет соотношение белков pTau217 и β-амилоида 1-42, связанных с заболеванием. Тест предназначен для использования при снижении когнитивных функций, хотя ещё не является стандартным скринингом.

Результаты предварительных исследований показали, что тест имеет больше ложно-отрицательных результатов, поэтому чаще будет применяться для исключения болезни, чем для постановки диагноза. Для положительных результатов требуется подтверждение другими тестами.

Как сообщает портал Engadget, Lumipulse содержит будущий потенциал для раннего обнаружения Альцгеймера, но на данный момент его использование ограничено.