Наука и технологии
21:00, 07 декабря 2023
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В США регулятор возобновил отмену сделки между Microsoft и Blizzard

Заявлено о судебной ошибке

В США у Microsoft снова начинаются не самые простые тяжбы с законом. На днях Федеральная торговая комиссия США (FTC) снова взялась за рассмотрение уже закрытой сделки по покупке Microsoft игровой компании Activision Blizzard.

В США регулятор возобновил отмену сделки между Microsoft и Blizzard

© Coolcaesar / Wikimedia Commons

Сумма сделки составила $69 млрд, британские регулирующие органы признали слияние компаний законным, в США суд тоже вынес положительное решение. Но FTC не согласилась с этим решением, заявив о судебной ошибке.

Регулятор считает, что судья ошиблась при рассмотрении дела, не увидев нарушения конкуренции. Как именно FTC намерена действовать дальше, пока неизвестно.

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