В США регулятор возобновил отмену сделки между Microsoft и Blizzard

21:00, 07 декабря 2023
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В США регулятор возобновил отмену сделки между Microsoft и BlizzardЗаявлено о судебной ошибке
В США у Microsoft снова начинаются не самые простые тяжбы с законом. На днях Федеральная торговая комиссия США (FTC) снова взялась за рассмотрение уже закрытой сделки по покупке Microsoft игровой компании Activision Blizzard.
© Coolcaesar / Wikimedia Commons
Сумма сделки составила $69 млрд, британские регулирующие органы признали слияние компаний законным, в США суд тоже вынес положительное решение. Но FTC не согласилась с этим решением, заявив о судебной ошибке.
Регулятор считает, что судья ошиблась при рассмотрении дела, не увидев нарушения конкуренции. Как именно FTC намерена действовать дальше, пока неизвестно.
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