В США регулятор всерьёз занялся Binance: против биржи подано секретное письмо

В запечатанном письме находились 35 вещественных доказательств, заявление судебного адвоката SEC Дженнифер Фарер и некий приказ, существо которого не разглашается.

По словам бывшего чиновника SEC Джона Рида Старка, подача запечатанного ходатайства — редкий шаг. И если регулятор пошёл на это, то может быть два варианта: SEC делает всё, чтобы никто не вмешался в расследование американского Минюста; регулятор нивелирует риск раскрытия ценного свидетеля или компании. «В конце концов, в общественных интересах знать и понимать, как SEC использует налоговые доллары США, и SEC хочет, чтобы её сообщения были услышаны громко и ясно, чтобы предотвратить будущие нарушения правил ценных бумаг», — написал Старк в своём Х (бывший Twitter).

Так или иначе, эксперты сходятся во мнении, что в связи с такими действиями SEC, Binance ждут трудные времена.