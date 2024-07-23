В США регулятор вслед за биткоин-ETF одобрил спотовые Ethereum

Спотовые активы позволяют вкладывать реальные деньги в криптовалюты без прямого владения монетами. Уже определены и фонды компаний, которые SEC допустила к инвестированию в ETF-ETH.

Среди заявленных те же, что были одобрены для вкладывания средств в биткоин-ETF: BlackRock, Fidelity, 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton, VanEck и Invesco Galaxy. Фонды начнут торговаться с 23 июля на Нью-Йоркской фондовой бирже и Чикагской бирже опционов, а также на Nasdaq. Все спотовые ETF Ethereum, за исключением Grayscale Ethereum Trust, будут предлагать базовую комиссию от 0,15% до 0,25%.

Как отмечает издание Cointelegraph, примечательно, что глава SEC Гэри Генслер пошёл на одобрение фондов ETF-ETH на следующий день после того, как президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов 2024 года. И в криптосообществе этот факт считают «победой для криптоактивов», как отметил обозреватель Cointelegraph, аналитик рынка eToro Джош Гилберт. «Чем дольше Трамп будет оставаться впереди в предвыборной гонке, тем больше криптоактивы будут оценивать его победу», — отметил Гилберт.