В США регулятор запросил у Microsoft документы по всем направлениям деятельности

Как сообщает портал Tech.co, это произошло после года расследований, в том числе собеседований с конкурентами и партнёрами, а также в ходе расследования Федеральной торговой комиссией того, что ведомство называет «недобросовестной деловой практикой некоторых крупнейших мировых технологических компаний». ФТС интересует всё без исключения.

Сообщается, что антимонопольное дело «затронет всё: от облачных вычислений и лицензирования программного обеспечения компании до предложений в сфере кибербезопасности и продуктов на основе искусственного интеллекта».

Якобы запрос регулятора «состоит из сотен страниц». При этом пока информация общая, конкретика держится в секрете.