В США регулятор засудил криптобиржу Binance: компания потеряла 75% доходов

В июне 2023 года SEC подала к Binance иск с 13 обвинениями, в том числе обвинив в незарегистрированном предложении пользователям ценных бумаг в виде цифровых токенов. Были и персональные претензии к главе биржи Чанпэну Чжао как «контролирующему лицу» компании.

Для обеспечения иска (TRO) регулятор потребовал заморозить все активы Binance, но суд на это не пошёл, однако у биржи всерьёз осложнились отношерия с банками. Это привело к оттоку денег, из-за чего американское подразделение Binance потеряло 75% доходов и уволило 200 человек.

«После TRO банки потребовали от нас резкого увеличения залога. Но в конечном итоге полностью разорвали отношения. В результате наши клиенты лишились возможности вносить депозиты в фиате и выводить средства, что фактически задушило бизнес», — объяснил Блоджетт.