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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 03:00
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В США регулятор засудил криптобиржу Binance: компания потеряла 75% доходов

Из-за судов
Руководитель Binance.US, американского подразделения криптобиржи Binance, Кристофер Блоджетт рассказал, что в США компания лишилась $1 млрд в криптовалюте и фиатных деньгах и уволила две трети сотрудников после судов с регулятором — Комиссией по ценным бумагами биражам (SEC).

В июне 2023 года SEC подала к Binance иск с 13 обвинениями, в том числе обвинив в незарегистрированном предложении пользователям ценных бумаг в виде цифровых токенов. Были и персональные претензии к главе биржи Чанпэну Чжао как «контролирующему лицу» компании.

Для обеспечения иска (TRO) регулятор потребовал заморозить все активы Binance, но суд на это не пошёл, однако у биржи всерьёз осложнились отношерия с банками. Это привело к оттоку денег, из-за чего американское подразделение Binance потеряло 75% доходов и уволило 200 человек.

«После TRO банки потребовали от нас резкого увеличения залога. Но в конечном итоге полностью разорвали отношения. В результате наши клиенты лишились возможности вносить депозиты в фиате и выводить средства, что фактически задушило бизнес», — объяснил Блоджетт.

Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
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