В США рекордно подорожали масло и выпечка из-за перехода страны с нефти на биотопливо

По словам источника, это создаёт угрозу развития сельскохозяйственной отрасли и проблемы в пищевой промышленности. «Мы поддерживаем возобновляемые источники топлива и “зелёную” повестку, однако цены на соевое масло выросли втрое. Участники нашей ассоциации обеспокоены тем, что не смогут выдержать конкуренции с энергокомпаниями за масло», – отметил исполнительный директор Американской ассоциации пекарей, Робб Макки.

Отмечается, что объёмы масла для биотоплива, или как его ещё называют, биодизеля, растут. По прогнозам аналитиков, сейчас его нужно в 1,5 раза больше, чем в течение последних 2 лет.