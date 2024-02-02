В США решили изучить особенности энергопотребления майнерами

Опубликовано 02 февраля 2024, 22:30
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В США решили изучить особенности энергопотребления майнерамиМайнинг криптовалют требует всё больших энергозатрат
Аналитическое и статистическое подразделение Министерства энергетики США, Управление энергетической информации США (EIA), проведёт опрос майнинговых компаний об особенностях и перспективах «американского» энергопотребления.
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Будут изучены спрос на электричество для майнинга, география источников энергопотребления и их потенциал. Кроме майнеров EIA запросит мнения и комментарии на тему майнинга криптовалют у общественности.
В 2021 году США впервые обогнали Китай в рейтинге по доле хешрейта. Высокий хешрейт требует серьёзных энергозатрат.
«Мы сосредоточимся на том, как развивается спрос на энергию для майнинга криптовалют, определим географические области с высоким ростом и количественно оценим используемые источники»,— сообщил администратор EIA Джо ДеКаролис.
Источник:forklog
Автор:Андрей Кадуков
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