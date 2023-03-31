В США решили проверить криминальный след ИИ-модели GPT-4

Он один из подписавшихся под коллективным письмом с призывом немедленно приостановить обучение языковой модели GPT-4 и развитие более мощных нейросетей. Его обращение к FTC заключается в требовании проверить эту модель ИИ на предмет нарушения американских законов, в том числе криминальный след — тянутся ли за GPT-4 какие-либо серьёзные, уголовно наказуемые деяния.

Ротенберг призывает инициировать всестороннее масштабное расследование, чтобы «обеспечить установку необходимых барьеров для защиты потребителей, бизнеса и коммерческого рынка».

Он также отметил, что ранее глава FTC Лина Хан обещала следить за тем, как ведут себя техногиганты, и, в частности, Open AI, и не стремятся ли они к доминированию в этой сфере.

«Нам необходимо практическое решение, и это практическое решение исходит от Федеральной торговой комиссии. Нам нужно, чтобы они предписали OpenAI приостановить дальнейшие релизы GPT, пока отсутствуют адекватные меры безопасности», — заявил Марк Ротенберг.