В США решили ухудшить свои ударные беспилотники для передачи Украине

В США решили ухудшить свои ударные беспилотники для передачи УкраинеБез модификации передавать не хотят
США исключили из списка помощи Украине ударные беспилотники Gray Eagle, несущие ракеты Hellfire и способные находиться в воздухе до 30 часов, преодолевая более 8 тысяч км.
Причина заключается в опасении попадания «чувствительных технологий» в руки российских военных. Поэтому в США задумались о возможной модификации Gray Eagle, чтобы их было возможно передать Украине.
При этом представитель конгресса, оставшийся инкогнито, подтвердил информацию о подобных планах, но отметил, что этим занимается исключительно армия, причём «подобное требует времени и трудоёмко».
«Как сообщили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами», — сообщил канал CNN.