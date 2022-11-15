В США решили ухудшить свои ударные беспилотники для передачи Украине

Причина заключается в опасении попадания «чувствительных технологий» в руки российских военных. Поэтому в США задумались о возможной модификации Gray Eagle, чтобы их было возможно передать Украине.

При этом представитель конгресса, оставшийся инкогнито, подтвердил информацию о подобных планах, но отметил, что этим занимается исключительно армия, причём «подобное требует времени и трудоёмко».

«Как сообщили два чиновника, США изучают, как модифицировать беспилотники, чтобы их возможная потеря — вместе с чувствительными технологиями — стала менее опасной, что потенциально увеличит вероятность получения их украинцами», — сообщил канал CNN.