В США решили запретить звонки голосовых роботов после имитации голоса Джо Байдена

Опубликовано 03 февраля 2024, 12:45
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В США решили запретить звонки голосовых роботов после имитации голоса Джо БайденаИИ использовали в политических целях
В США Федеральная комиссия по связи (FCC) приняла решение о запрете в стране звонков людям с помощью голосовых роботов, функционирующих на основе ИИ.
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Проблема обмана людей обозначилась после того, как в штате Нью-Гэмпшир голосовой робот, имитируя голос президента США Джо Байдена, начал призывать не участвовать в предварительных выборах. Оказалось, что обзвон жителей производился с помощью ИИ-системы ElevenLab.
«Клонирование голоса и изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, уже сеют путаницу, заставляя потребителей думать, что мошенничество законно», — сказано в заявлении председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессики Розенворсел.