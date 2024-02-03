В США решили запретить звонки голосовых роботов после имитации голоса Джо Байдена

Проблема обмана людей обозначилась после того, как в штате Нью-Гэмпшир голосовой робот, имитируя голос президента США Джо Байдена, начал призывать не участвовать в предварительных выборах. Оказалось, что обзвон жителей производился с помощью ИИ-системы ElevenLab.

«Клонирование голоса и изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, уже сеют путаницу, заставляя потребителей думать, что мошенничество законно», — сказано в заявлении председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) Джессики Розенворсел.