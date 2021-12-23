В США резко упала продолжительность жизни

При этом коронавирус является только третьей причиной такой смертности. На первом месте болезни сердца, как правило, инфаркты; на втором — рак. В совокупности эти факторы стали причиной 600 тысяч смертей за указанный период, а коронавирус — 350 тысяч. Отмечается, что такое падение продолжительности жизни зафиксировано впервые со времён Второй мировой войны.

Опасными по количеству смертей названы передозировка наркотиков и диабет — от этого заболевания за два года умерло порядка 100 тысяч человек. А передозировка, по словам специалистов Центров по контролю и профилактике заболеваний, за этот период начала зашкаливать.

Однако самой большой категорией предотвратимых смертей остаётся коронавирус. Сейчас в США зарегистрировано почти 810 тысяч смертей от этого вируса. Высокая смертность от ковида сохраняется и сейчас, на фоне распространения вакцин: более 1 тысячи американцев умирает от вируса ежедневно, причём большинство из них невакцинированы.