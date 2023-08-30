В США робособак сделают доставщиками оружия на поле боя

Так, недавно старший научно-технический менеджер DEVCOM Бхаванджот Сингх заявил о возможности оснащения робособак винтовкой Next Generation Squad Weapon.

Речь идёт о моделях Vision 60 (Q-UGV), которые производятся компанией Ghost Robotics. Они уже прошли испытания с установкой карабина M4A1 и теперь готовы для интеграции с новым типом вооружения.

Винтовка XM7 и её «родственник», автоматическая винтовка XM250, были приняты на вооружение Соединённых Штатов в 2022 году. Предназначены они для замены текущих моделей M4 и M249.

По словам экспертов, робособаки обладают уникальной способностью преодолевать различные типы местности, где колёсные транспортные средства оказываются неэффективными. Они уже используются для усиления безопасности периметра, разведки и обнаружения целей.

Что интересно, данный шаг вызвал определённые споры в робототехнической отрасли. Некоторые компании, в том числе и легендарная Boston Dynamics, призывают военных воздерживаться от использования робособак в качестве оружейных платформ.