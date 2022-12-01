В США роботам разрешили убивать преступников

Новые полномочия, в том числе, позволяют стражам правопорядка убивать их «руками» особо опасных преступников. «За» соответствующее решение проголосовало 8 человек, «против» — 3.

По мнению тех, кто всё же выступил против, свежепринятое решение способно привести к дальнейшей милитаризации полиции. Якобы, она и без того ведёт себя слишком агрессивно по отношению к меньшинствам и малоимущим.

Что интересно, представители управления полиции Сан-Франциско признались, что на данный момент у них нет подобных роботов. Более того, в их планы не входит их закупка и вооружение. В то же время в департаменте заявили, что они могут задействовать роботов, оснащённых взрывчатыми веществами для выведения из строя или дезориентации опасных подозреваемых.