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Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2024, 09:45
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В США роботов-гуманоидов испытают на производстве автомобилей BMW

Это полностью автономные самообучаемые машины
Американская компания Figure разработала серию роботов-гуманоидов Figure 01, которых протестируют на автомобильном производстве. Гуманоиды будут вовлечены в производственные процессы одного из американских заводов BMW.
В США роботов-гуманоидов испытают на производстве автомобилей BMW

© Figure

Figure 01 — полностью автономное роботы, которых испытают, чтобы изучить качество и скорость их обучения на реальном производстве. Что именно машины должны делать, ни Figure, ни BMW не комментируют. Известно, что гуманоиды могут быть задействованы в кузовном цехе, в работах с листовым металлом и на складах.

По словам гендиректора Figure Бретта Эдкока, BMW была выбрана неслучайно. Это один из автопроизводителей с богатой производственной культурой, с большим и современным опытом роботизации многих процессов автомобилестроения. Сначала на завод будет отправлено небольшое количество гуманоидов, и если эксперимент удастся, «штат» машин будет кратно увеличен.

Источник:New Atlas
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#роботы
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#технологии
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#BMW
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