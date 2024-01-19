В США роботов-гуманоидов испытают на производстве автомобилей BMW

Figure 01 — полностью автономное роботы, которых испытают, чтобы изучить качество и скорость их обучения на реальном производстве. Что именно машины должны делать, ни Figure, ни BMW не комментируют. Известно, что гуманоиды могут быть задействованы в кузовном цехе, в работах с листовым металлом и на складах.

По словам гендиректора Figure Бретта Эдкока, BMW была выбрана неслучайно. Это один из автопроизводителей с богатой производственной культурой, с большим и современным опытом роботизации многих процессов автомобилестроения. Сначала на завод будет отправлено небольшое количество гуманоидов, и если эксперимент удастся, «штат» машин будет кратно увеличен.