В США родился жираф без пятен, который может скоро погибнуть

Этот редкий экземпляр, получивший название «самого редкого жирафа на планете», привлёк внимание не только зоологов, но и общественности. Однако отсутствие пятен может стать причиной его скорой гибели.

Сетчатый жираф, как его классифицируют учёные, является подвидом жирафа, обитающего в Африканском Рогу.

В природе их осталось всего около 8500 особей. Пятна на теле жирафа играют ключевую роль в его выживании, маскируя его от хищников и помогая регулировать температуру тела.