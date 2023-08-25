В США родился жираф без пятен, который может скоро погибнуть

В США родился жираф без пятен, который может скоро погибнутьКак минимум, от перегрева
В зоопарке штата Теннесси, США, произошло удивительное событие: родился жираф без пятен.
Этот редкий экземпляр, получивший название «самого редкого жирафа на планете», привлёк внимание не только зоологов, но и общественности. Однако отсутствие пятен может стать причиной его скорой гибели.
Сетчатый жираф, как его классифицируют учёные, является подвидом жирафа, обитающего в Африканском Рогу.
В природе их осталось всего около 8500 особей. Пятна на теле жирафа играют ключевую роль в его выживании, маскируя его от хищников и помогая регулировать температуру тела.
Их отсутствие у новорожденного жирафа может снизить его шансы на выживание, особенно от перегрева.
Малыш жирафа уже впечатляет своими размерами: его рост составляет 1,8 метра, хотя ему всего несколько недель.
В то время как зоопарк в Теннесси проводит конкурс на лучшее имя для нового члена своей «семьи», дикие популяции жирафов переживают нелёгкие времена. За последние три десятилетия исчезло 40% популяции диких жирафов.