Наука и технологии
07:07, 25 августа 2023
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В США родился жираф без пятен, который может скоро погибнуть

Как минимум, от перегрева

В зоопарке штата Теннесси, США, произошло удивительное событие: родился жираф без пятен.

Этот редкий экземпляр, получивший название «самого редкого жирафа на планете», привлёк внимание не только зоологов, но и общественности. Однако отсутствие пятен может стать причиной его скорой гибели.

Сетчатый жираф, как его классифицируют учёные, является подвидом жирафа, обитающего в Африканском Рогу.

В природе их осталось всего около 8500 особей. Пятна на теле жирафа играют ключевую роль в его выживании, маскируя его от хищников и помогая регулировать температуру тела.

В США родился жираф без пятен, который может скоро погибнуть

© Хайтек

Их отсутствие у новорожденного жирафа может снизить его шансы на выживание, особенно от перегрева.

Малыш жирафа уже впечатляет своими размерами: его рост составляет 1,8 метра, хотя ему всего несколько недель.

В то время как зоопарк в Теннесси проводит конкурс на лучшее имя для нового члена своей «семьи», дикие популяции жирафов переживают нелёгкие времена. За последние три десятилетия исчезло 40% популяции диких жирафов.

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