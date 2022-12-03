В США российские дроны-камикадзе «Ланцет» назвали одними из самых эффективных

Обозреватели пишут, что «Ланцет» поражает важные цели с высокой точностью на большом расстоянии. И его крайне затруднительно сбить.

Отмечается, что этот дрон обходит зенитную артиллерию, в частности, немецкие 30-мм установки Gepard. Говорится о том, что такая установка «если и эффективна, то только в том случае, если окажется в нужном месте в нужное время, и её недостаточно для прикрытия всей линии фронта».

Также речь идёт о возможностях барражирующего боеприпаса. «Камера в носовой части позволяет оператору искать и идентифицировать цели, затем летательный аппарат разгоняется и пикирует со скоростью 305 километров в час, чтобы нанести удар пятикилограммовой бронебойной боеголовкой», — пишет Forbes.

При этом аналитики независимого военно-аналитического ресурса Oryx Стийн Митцер и Йоост Олиманс подчёркивают и недостатки «Ланцета», говоря о «множестве промахов и неудачных ударов». По их мнению, аппарат можно и нужно дорабатывать.

Тем не менее этот боеприпас предназначен для поражения именно военных целей, а не инфраструктурных объектов, как Shahed-136.