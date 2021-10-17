В США российский истребитель Су-27 назвали лучшим в мире

Об этом пишет издание 19FortyFive. Согласно источнику, преимущества Су-27 заключаются в вооружении, дальности, скорости и манёвренности. В своё время российский самолёт был создан для конкуренции с американскими истребителями F-15 Eagle и F-14 Tomcat.

Также источник отмечает различные модификации Су-27. Так, существует версия этого истребителя с усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием — Су-27М, а также палубный Су-27К, модифицированный для авианосца «Адмирал Кузнецов».

При этом издание касается и недостатков, которые, на его взгляд, присущи Су-27. Это проблемы с малозаметностью: несмотря на то, что Су-27 — истребитель четвёртого поколения, он уступает в малозаметности американским самолётам пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Но, по словам источника, имеет мощные двигатели с управляемым вектором тяги и может выполнять некоторые манёвры, которые могут стать реальной проблемой для американских «стелсов».