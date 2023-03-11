В США российский подводный флот признали серьёзной и новейшей угрозой

По словам Петерсена, у Китая, вероятно, самый большой в мире боеспособный военный флот, позволяющий вести успешные боевые действия на воде и в воздухе, в том числе за счёт численности. Но именно Россия обладает новейшими подводными ракетоносцами, несущими США самую большую угрозу.

Также профессор отметил, что российские субмарины всё чаще стали замечать у берегов США. И в целом всё больше американских экспертов утверждают, что число российских подлодок растёт у берегов США и Средиземноморья.