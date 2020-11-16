В США российский танк Т-90 назвали хитом

Так, журналисты The National Interest заявляют, что Т-90, выпускающийся с 1992 года, сумел зарекомендовать себя как один из самых универсальных и мощных танков, которые когда-либо выпускала Россия. При этом американские эксперты также напомнили, что на старте Т-90 должен был заменить собой сразу три боевых машины, выпускаемые ранее в СССР: Т-72Б, Т-80У и Т-64.

Для того, чтобы запланированное можно было без проблем реализовать, инженеры воспользовались корпусом Т-72 в качестве основы, после чего добавили к нему более современные технологии Т-80У, такие, например, как динамическая защита и комплекс “Штора-1”.

В дальнейшем, благодаря передовым техническим характеристикам и низкой цене, Т-90 сумел стать полноценным хитом на международном военном рынке. Одним из главных же заказчиков на передовой российский танк стала Индия — эта страна намерена уже до конца текущего 2020 года увеличить число Т-90 в своем арсенале до 2,000 штук.