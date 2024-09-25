На брифинге, проведённом Управлением директора национальной разведки и Федеральным бюро расследований, было заявлено, что Россия является «наиболее агрессивным и искусным манипулятором», пытающимся навредить вице-президенту США Камале Харрис «больше, чем бывшему президенту Дональду Трампу». Было заявлено, что российские агенты создают материалы и комментарии, «унижающие личные качества Харрис или её позицию, а также подделывают видео с её речами». Якобы используя ИИ, российская разведка создаёт дипфейки.

Американские спецслужбы пытаются обвинять Россию и других оппонентов США в подделке преступлений Харрис и её причастности к тем или иным событиям. Например, указывается, что существует видео, на котором женщина утверждает, что стала жертвой наезда вице-президента, и это видео стало вирусным хитом. Этот контент быстро распространился на различных платформах, включая X. Но обвинить пытаются Россию.