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В США ржавчину на кораблях назвали более опасным противником, чем Россия и Китай

Страдает и имидж ВМС
Американское издание The Washington Times рассказало о ржавчине на кораблях ВМС США. Эту угрозу считают ещё более опасной, чем Россия и Китай.
В США ржавчину на кораблях назвали более опасным противником, чем Россия и Китай

Как заявляют специалисты, из-за ржавчины корабли заметнее в море. Отставной капитан ВМС США Карл Шустер отметил, что ржавчина на корабле снижает его прочность на треть. К тому же ржавчина подрывает имидж флота.

«Пентагон заклеймил Китай "постоянным соперником", а Россию — "острой угрозой", но, кажется, ВМС США столкнулись с ещё более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну», — подчеркнули в издании.

Источник:Lenta.ru
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