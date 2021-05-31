В США сбросили авиационные бомбы при тестировании боевой системы «Золотая орда»

Так, в рамках свежих испытаний, сразу шесть бомб запустили с двух истребителей. Военное Обозрение пишет, что во время полёта они передали друг другу данные и распределили цели, учитывая при этом ряд заданных параметров.

В воздухе GBU-39/B SDB получили новое задание с наземной станции, после чего бомбы вновь самостоятельно распределили между собой уже новые цели и успешно их поразили.

Напомним, что программа «Золотая орда» является частью более масштабного проекта Vanguard. В рамках него американские специалисты пытаются создать «думающее» оружие, с помощью которого можно будет действовать с минимальным вовлечением человека.