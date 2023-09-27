В США сценаристы объявили о завершении забастовки

20:32, 27 сентября 2023
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В США сценаристы объявили о завершении забастовкиГильдия сценаристов пошла на мировую с продюсерами
Американская гильдия сценаристов пришла к соглашению с продюсерами киностудий и объявила о прекращении забастовки, которая длилась почти 150 дней.
Руководство гильдии проголосовало за допущение к работе 11,5 тысяч состоящих в организации сценаристов, которые теперь могут проводить рабочие встречи, писать и дорабатывать свои произведения. Эта забастовка стала второй по длительности для гильдии.
«Таковы результаты голосования руководства гильдии, которое решило допустить до работы 11,5 тысячи её членов», — сказано в сообщении гильдии.