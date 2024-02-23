В США сенаторы выразили разочарование позицией соцсетей в деле безопасности детей

Главной задачей организованных слушаний Судебного комитета Сената было убеждение руководителей в необходимости подчиниться более жёстким мерам контроля за их властью и возможностями. В частности, сенаторы требовали от руководства соцсетей встретиться с семьями детей, погибших в результате «киберзапугивания, сексуальной эксплуатации или других пагубных действий на их платформах». Главы компаний выразили соболезнования семьям, пострадавшим на их сервисах, но подтвердили, что они уже сделали всё возможное для обеспечения безопасности пользователей.

Как отмечает издание The Verge, эти уверения не впечатлили ни юристов, ни законодателей. Сенатор Ричард Блюменталь был одним из тех, кто оказался настроен оптимистично после слушаний и выразил своё мнение на митинге сторонников Закона о безопасности детей в Интернете. Законопроект, соавтором которого он является вместе с сенатором Маршей Блэкберн, создаст юридическую обязанность для крупных платформ сделать свои сервисы безопасными для детей.

«Я могу гарантировать вам, что мы выиграем эту борьбу за закон о безопасности детей в Интернете», — заявил Блюменталь.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.