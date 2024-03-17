В США широкополосной связью назначили интернет со скоростью загрузки 100 Мбит/с

Ранее считалось, что широкополосная связь — скорость загрузки от 25 Мбит/с, а скорость выгрузки — 3 Мбит/с. Но теперь FCC изменила стандарт: скорость загрузки должна составлять не менее 100 Мбит/с, выгрузки — 20 Мбит/с.

В заявлении FCC сказано, что новый стандарт принят в связи с потребностями клиентов и возможностями интернет-провайдеров. Однако регулятор намерен ещё поднять планку, чтобы широкополосным считалось соединение, скорость загрузки которого составит 1 Гбит/с, выгрузки — 500 Гбит/с.