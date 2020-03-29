В США скончался первый младенец, зараженный коронавирусом

Сообщается, что ребенку было меньше года. ”Еще никогда не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. Ведется расследование для установления причины смерти”, — заключила Нгози Эзике, которая является главой департамента. Отметим, что на данный момент в США зарегистрировано больше всего заболевших коронавирусом в мире, а именно более 123 тысяч. В то время как число умерших достигло 2221.

В России же, в свою очередь, известно о 1264 случаях инфицирования. Больше всего зараженных было выявлено в Москве, а именно 817 человек.