В США скоро представят первый в мире коммерческий орбитальный самолёт

Корпус орбитального самолёта Dream Chaser построен из композитного материала, складные крылья и фюзеляж покрыты специальной керамической плиткой для защиты при входе в атмосферу. Внутри Dream Chaser заканчиваются работы по установке воздуховодов для системы контроля окружающей среды, что сделает герметичный отсек внутри самолёта пригодным для жизни астронавтов на МКС.

В ходе испытаний, которые будут проводиться в ближайшие несколько лет, самолёт будет доставлять грузы в исследовательский комплекс, расположенный на орбите около 385 км над Землёй. Dream Chaser будет стартовать на обычной ракете-носителе, маневрировать в космосе как спутник, а затем приземляться на взлётно-посадочную полосу.