В США скупо признали, что провалили испытания гиперзвукового оружия

02:01, 30 марта 2023
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В США скупо признали, что провалили испытания гиперзвукового оружияВ ходе слушаний в Конгрессе
Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл на слушаниях в Конгрессе отчитался о результатах испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW производства компании Lockheed Martin. Испытания проводились 13 марта у побережья Калифорнии.
Фото: Breakingdefense.com
По словам Кендалла, испытания не имели успеха. Причины не уточняются. Как отмечается, Россия и Китай опережают Штаты в развитии гиперзвукового оружия.
«Те (испытания), что мы только что провели, не были успешны», — отчитался Кендалл в Конгрессе.
Источник:Прайм
Автор:Андрей КадуковТеги:
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