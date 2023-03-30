В США скупо признали, что провалили испытания гиперзвукового оружия

По словам Кендалла, испытания не имели успеха. Причины не уточняются. Как отмечается, Россия и Китай опережают Штаты в развитии гиперзвукового оружия.

«Те (испытания), что мы только что провели, не были успешны», — отчитался Кендалл в Конгрессе.