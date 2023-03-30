Наука и технологии
02:01, 30 марта 2023
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В США скупо признали, что провалили испытания гиперзвукового оружия

В ходе слушаний в Конгрессе

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл на слушаниях в Конгрессе отчитался о результатах испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW производства компании Lockheed Martin. Испытания проводились 13 марта у побережья Калифорнии.

В США скупо признали, что провалили испытания гиперзвукового оружия

Фото: Breakingdefense.com

По словам Кендалла, испытания не имели успеха. Причины не уточняются. Как отмечается, Россия и Китай опережают Штаты в развитии гиперзвукового оружия.

«Те (испытания), что мы только что провели, не были успешны», — отчитался Кендалл в Конгрессе.

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