В США слежку за мигрантами поручили искусственному интеллекту

В его основу легли разработки в области искусственного интеллекта, передаёт New York Post. Сами же устройства растянули на протяжении чуть более 3 тыс км — вдоль южной границы Соединённых Штатов. Передовые камеры на всей дистанции следят за обстановкой 24 часа в сутки.

Подобная автономность стала возможной благодаря использованию солнечного света в качестве источника питания. Система способна реагировать на движение в радиусе около трёх километров.

Сообщается, что оборудование AST автоматически распознаёт людей даже в тёмное время суток. Это делает разработку ещё более полезной в слежке за мигрантами-нелегалами и контрабандистами, пересекающими границу по ночам.