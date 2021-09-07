В США слежку за мигрантами поручили искусственному интеллекту

Наука и технологии
Сегодня в 09:46
В США слежку за мигрантами поручили искусственному интеллектуРазработанному создателем VR-шлема Oculus Rift
Палмер Лаки известен как основатель компании Oculus VR, разрабатывающей технологии виртуальной реальности. Теперь же стало известно, что на границе США с Мексикой установили специальное оборудование для контроля незаконного перемещения мигрантов, получившее название AST.
В его основу легли разработки в области искусственного интеллекта, передаёт New York Post. Сами же устройства растянули на протяжении чуть более 3 тыс км — вдоль южной границы Соединённых Штатов. Передовые камеры на всей дистанции следят за обстановкой 24 часа в сутки.
Подобная автономность стала возможной благодаря использованию солнечного света в качестве источника питания. Система способна реагировать на движение в радиусе около трёх километров.
Сообщается, что оборудование AST автоматически распознаёт людей даже в тёмное время суток. Это делает разработку ещё более полезной в слежке за мигрантами-нелегалами и контрабандистами, пересекающими границу по ночам.