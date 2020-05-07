В США смоделировали сброс на Россию 100-мегатонновой термоядерной бомбы

Помимо этого в рамках статьи, описывающей данное событие, было расписано, что другая, 10000-мегатонная, бомба, разработкой которой занимался американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер, смогла бы уничтожать не просто города, а целые страны, такие как Великобритания, Франция, Германия, а также сразу всю Корею.

”Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США”, — закончили свои размышления журналисты We Are The Mighty.