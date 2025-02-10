В США собрали истребитель F-35 из двух списанных самолетов

Это первый случай, когда специалисты смогли объединить части двух списанных F-35A в полноценный боеспособный самолет.

Одна из машин пострадала из-за отказа переднего шасси в 2020 году, другая — в результате пожара двигателя в 2014-м. Работы проходили на базе Хилл в Юте, где инженеры Lockheed Martin совместно с военными разработали специальные инструменты и технологии для сборки.

Ремонт занял несколько лет, включая восстановление электросистем, кабины, авионики и малозаметного покрытия.

Восстановленный F-35 уже совершил испытательный полет и отправился в Форт-Уэрт на финальную сертификацию.

Стоимость проекта составила менее $6 млн, что значительно дешевле нового F-35A, цена которого превышает $80 млн.