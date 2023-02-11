В США сообщили результат расследования после взрыва секретного российского спутника

21:13, 11 февраля 2023
1 мин.
В США сообщили результат расследования после взрыва секретного российского спутникаАппарат распался на 85 фрагментов
Издание Popular Mechanics со ссылкой на 18-ю эскадрилью космического контроля Космических сил США рассказало, что ведомство провело расследование взрыва секретного российского спутника и сообщило о результатах.
Фото: Gizmodo.com
Речь идёт о российском спутнике «Космос-2499», который разрушился на высоте 1200 км. Наиболее вероятная причина — небольшой внутренний взрыв, приведший в разрушению аппарата на 85 фрагментов.
Также журнал рассказал, что «Космос-2499» был запущен в мае 2014 года. С ним был связан другой спутник — «Космос 2491», прекративший существование три года назад.