В США сообщили результат расследования после взрыва секретного российского спутника

Речь идёт о российском спутнике «Космос-2499», который разрушился на высоте 1200 км. Наиболее вероятная причина — небольшой внутренний взрыв, приведший в разрушению аппарата на 85 фрагментов.

Также журнал рассказал, что «Космос-2499» был запущен в мае 2014 года. С ним был связан другой спутник — «Космос 2491», прекративший существование три года назад.