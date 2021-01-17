В США составили список самых опасных кораблей ВМФ России

На первом месте журналисты американского издания [расположили[(https://riafan.ru/1370578-national-interest-nazval-samye-groznye-korabli-vmf-rossii) ракетный крейсер «Москва», созданный для ликвидации авианосцев. Отмечается, что этот корабль оборудован 16 ракетами серии «Вулкан», способными пролетать расстояния до 300 морских миль. При это их скорость соответствует 2450.09 км/ч, за счет чего перехватить их практически не представляется возможным.

Второе место в этом списке занял фрегат «Адмирал Григорович», созданный с целью инфракрасной и радиолокационной маскировки. Фрегат получил противокорабельные гиперзвуковые ракеты «Оникс» или «Калибр». Кроме того, система ПВО этого корабля включает в себя и установки с ракетами «Бук», которые поражают цели в радиусе до 100 км.

Также в рейтинг самых опасных кораблей ВМФ России вошли ракетные катера проекта 1241 «Молния» и подводные лодки проекта 636 «Варшавянка».