В США состоялся воздушный бой между ИИ и настоящим пилотом

Экспериментальный бой собрал вокруг себя множество интересных лиц, в числе которых был отмечен и экс-пилот истребителя F-22 и основатель компании Red 6 Дэниел Робинсон, сообщает The Drive. Во время “боя” специалист пилотировал самолет Berkut 560, при этом в качестве “помощника” он использовал гарнитуру дополненной реальности ATARS (Airborne Tactical Augmented Reality System), созданную его же собственной компанией.

В качестве противника Робинсона выступил искусственный интеллект под названием Tactical AI. Его разработкой занималась компания EpiSci, основной специализацией которой является создание подобных технологий. Что интересно, эксперты уже сейчас отмечают, что против ИИ и подобных новшеств нужны свежие решения, одним из которых и может стать гарнитура от Red 6.