В США «сотни неопознанных дронов» назвали иранским оружием

Впрочем, губернатор Нью-Джерси Фил Мёрфи провёл пресс-конференцию по этому вопросу, назвав дроны «очень сложными» и высокотехнологичными и заявив, что властям трудно их отслеживать, поскольку «как только вы их замечаете, они исчезают», из-за чего невозможно определить их происхождение.

Его заявления так и не пролили свет на ситуацию, хотя Мёрфи заявил, что общественной безопасности эти дроны не угрожают. Между тем дроны в огромном количестве пролетают над штатом.

Также один из конгрессменов заявил, что «НЛО на самом деле являются иранскими дронами», которые управляются с «материнского корабля», пришвартованного у восточного побережья США. То есть появились первые очертания теории заговора.

Но как таковых предметных объяснений нет до сих пор, несмотря на то, что речь идёт о массовом явлении, например, в день люди могли видеть 49 таких дронов. Некоторые самоназначенные «эксперты» считают, что эти НЛО — военные дроны, другие говорят о том, что это некие сферы, а третьи уверены в том, что это просто вертолёты и самолёты, которые приняли за НЛО.