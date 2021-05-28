Наука и технологии
Сегодня в 11:01
В США сотрудникам McDonald's бесплатно дают iPhone за полгода работы
Работник должен соответствовать критериям трудоустройства
Стало известно, что ресторан MacDonald's в штате США Иллинойсе придумал способ стимулировать своих сотрудников продолжать работать в компании. Так, после шести месяцев работы в заведении они могут претендовать на бесплатный iPhone.
Соответствующее объявление вывесили в ресторане McDonald's в Иллинойсе. Для получения бесплатного iPhone сотрудник должен проработать в компании как минимум полгода. Кроме того, работник должен соответствовать критериям трудоустройства.
Если же сотрудник решил уволиться менее чем через шесть месяцев — сделка срывается и рассчитывать на бесплатный iPhone уже не имеет смысла. Данная акция является одним из способов нанять работников в период пандемии — у многих компаний из-за COVID-19 возникли с этим проблемы.