В США сотрудникам McDonald's бесплатно дают iPhone за полгода работы

Если же сотрудник решил уволиться менее чем через шесть месяцев — сделка срывается и рассчитывать на бесплатный iPhone уже не имеет смысла. Данная акция является одним из способов нанять работников в период пандемии — у многих компаний из-за COVID-19 возникли с этим проблемы.