В США создадут дизель-электрическую БМП для войн будущего

БМП разрабатывается по программе перевооружения Optionally Manned Fighting Vehicle и должен заменить используемую в войсках БМП M2 Bradley. Машина должна получить необитаемую башню с автоматической пушкой XM913 калибра 50 мм и противотанковыми ракетами. Боевой модуль оснастят автоматизированной системой ATLAS, способной обнаруживать и выделять потенциальные цели и наводить оружие.

Также новая БМП может получить систему Robotic Technology Kernel для обеспечения автономной навигации на пересечённой местности.

Кроме того, известно, что броневик может проехать не менее 2,5 км только на аккумуляторах. К тому же аккумуляторы могут обеспечить 9 часов работы бортового оборудования при выключенном двигателе. Масса перспективного броневика с дополнительной защитой — 50 тонн.