В США создадут корабль для борьбы с подводными лодками

Решение о строительстве корабля этого класса было принято после модернизации франко-итальянского фрегата класса FREMM, состоящего на службе ВМС США.

Первый корабль класса Constellation будет спущен на воду в 2026 году. Фрегат будут вооружён так же, как и FREMM: артиллерийскими установками, противокорабельными и зенитными ракетами. Корабли класса Constellation получат новый гребной винт, удлинённый, по сравнению с FREMM, корпус и установку вертикального пуска Mk 41.