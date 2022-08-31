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В США создадут корабль для борьбы с подводными лодками

В США создадут фрегат класса Constellation для борьбы с подводными лодками
В США на верфи Fincantieri Marinette Marine с 31 августа начинается строительство нового корабля для охоты за подводными лодками. Это будет фрегат нового поколения класса Constellation.
В США создадут корабль для борьбы с подводными лодками

Решение о строительстве корабля этого класса было принято после модернизации франко-итальянского фрегата класса FREMM, состоящего на службе ВМС США.

Первый корабль класса Constellation будет спущен на воду в 2026 году. Фрегат будут вооружён так же, как и FREMM: артиллерийскими установками, противокорабельными и зенитными ракетами. Корабли класса Constellation получат новый гребной винт, удлинённый, по сравнению с FREMM, корпус и установку вертикального пуска Mk 41.

Источник:Lenta.ru
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