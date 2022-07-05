В США создадут космический термоядерный реактор для Пентагона

В США создадут космический термоядерный реактор для ПентагонаНовая космическая гонка вышла на новый уровень
По словам топ-менеджера, он и его команда намерены уже к 2027 году отправить прототип реактора, названного Орбитрон, в космос. В случа, если всё пройдёт успешно, новинка станет своего рода батарейкой для выработки МВт энергии.
Сообщается, что на сегодняшний день опытный образец устройства работает при напряжении около 100 кВ. При этом инженеры Avalanche Energy надеются в ближайшем будущем увеличить его втрое.
Думаю, мы начнем с миллиона долларов за кВт. Когда мы дойдем до 100 000 долларов за кВт, вероятно, откроется больше областей применения: авиация, дроны. А затем, когда дойдем до 10 000 или 3 000 долларов за кВт, начнём конкурировать с другими формами земной энергии, такими как топливные элементы, батареи и прочее.
Стоит отметить, что Орбитрон вполне может найти своё применение и в оснащении энергией космических кораблей. Особенно интересным этот сценарий выглядит при учёте, что компания-разработчик проекта заключила в мае 2022 года контракт на создание «ядерных двигателей и энергетических систем следующего поколения» с Пентагоном.