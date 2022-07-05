В США создадут космический термоядерный реактор для Пентагона

По словам топ-менеджера, он и его команда намерены уже к 2027 году отправить прототип реактора, названного Орбитрон, в космос. В случа, если всё пройдёт успешно, новинка станет своего рода батарейкой для выработки МВт энергии.

Сообщается, что на сегодняшний день опытный образец устройства работает при напряжении около 100 кВ. При этом инженеры Avalanche Energy надеются в ближайшем будущем увеличить его втрое.