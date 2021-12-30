В США создадут новую версию истребителя F-35 специально для неназванного союзника

В рамках нового совместного проекта будет разработан новый вариант истребителя пятого поколения F-35. При этом в качестве покупателя будущей модели выступит неназванный иностранный клиент, являющийся союзников Соединённых Штатов.

На данный момент известно, что большая часть работ над новым вариантом F-35 выполнят в Форт-Уэрте. При этом некоторые из них разделят между специалистами из Редондо-Бич, Орландо, Балтимора и Овего. Также участие в разработке свежей модели примут и британские специалисты.

Ожидается, что все работы над проектом будут завершены к декабрю 2026 года.

Отметим, что чаще всего иностранные покупатели F-35 получают стандартные варианты истребителя. Исключением является Израиль, который имеет собственную версию, именуемую F-35I.