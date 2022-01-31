В США создадут переносные атомные часы для военных нужд

На данный момент рассматривается два возможных варианта реализации проекта. И именно один из них представляет наибольший интерес.

Всё дело в том, что современные атомные часы по размерам сопоставимы с немалой комнатой. А в техническом задании DARPA говорится об оптическом варианте часов, который будет весить менее 5 кг и потреблять при этом менее 25 Вт энергии. Более того, автономность новинки должна составить около 10 дней.

При этом американские военные уточняют, что новые атомные часы должны будут устойчивыми к изменениям скорости, вибрации и температуры. Этот пункт важен в связи с планами на их размещение на воздушных и космических платформах — тактических самолётах и спутниках.