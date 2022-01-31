В США создадут переносные атомные часы для военных нужд

Наука и технологии
Вчера в 21:21
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В США создадут переносные атомные часы для военных нуждИх вес не должен будет превышать 5 кг
В сети появилась информация о свежем объявлении агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона. Специалисты ищут партнёров, которые могли бы помочь в создании портативных оптических атомных часов.
На данный момент рассматривается два возможных варианта реализации проекта. И именно один из них представляет наибольший интерес.
Всё дело в том, что современные атомные часы по размерам сопоставимы с немалой комнатой. А в техническом задании DARPA говорится об оптическом варианте часов, который будет весить менее 5 кг и потреблять при этом менее 25 Вт энергии. Более того, автономность новинки должна составить около 10 дней.
При этом американские военные уточняют, что новые атомные часы должны будут устойчивыми к изменениям скорости, вибрации и температуры. Этот пункт важен в связи с планами на их размещение на воздушных и космических платформах — тактических самолётах и спутниках.
Источник: SAM.gov