В США создадут противокорабельные бомбы, плавающие, как торпеды

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В США создадут противокорабельные бомбы, плавающие, как торпедыЭто позволит атаковать с воздуха, без участия подлодок
В США прошли испытания модифицированной свободнопадающей бомбы GBU-31 JDAM для поражения статичных и подвижный морских целей. Бомба была модифицирована под задачи, выполняемые торпедами.
Как сообщает источник, аббревиатура JDAM – название проекта по конвертации существующих бомб в модификации с новой функциональностью. GBU-31 – бомбы, которые интересны своим предназначением для поражения морских целей. Они оснащены крыльями и управляемым хвостовым оперением. Инерциальная система навигации позволяет направлять их по строго заданным координатам. По словам представителей ВВС США, это делает GBU-31 похожими на торпеды и позволит поражать цели без обнаружения подлодок. Поэтому американские военные видят перспективу в этом проекте.
Отмечается, что бомбы испытали с помощью трёх истребителей F-15E. Но как именно бомбы были модифицированы, не сообщается.