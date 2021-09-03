В США создадут противокорабельные бомбы, плавающие, как торпеды

Как сообщает источник, аббревиатура JDAM – название проекта по конвертации существующих бомб в модификации с новой функциональностью. GBU-31 – бомбы, которые интересны своим предназначением для поражения морских целей. Они оснащены крыльями и управляемым хвостовым оперением. Инерциальная система навигации позволяет направлять их по строго заданным координатам. По словам представителей ВВС США, это делает GBU-31 похожими на торпеды и позволит поражать цели без обнаружения подлодок. Поэтому американские военные видят перспективу в этом проекте.

Отмечается, что бомбы испытали с помощью трёх истребителей F-15E. Но как именно бомбы были модифицированы, не сообщается.