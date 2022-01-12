В США создадут «умное» оружие нового поколения

К таким выводам специалисты пришли после того, как сразу две американские оружейные компании представили свои «умные» пистолеты. Такое оружие предназначено для снижения числа трагедий, когда дети играют с боевым оружием родителей.

Также «умное» оружие будет становиться всё популярнее, так как с ним преступники не смогут совершить преступление в случае кражи у полицейских или охранников. Такие предположения возникли из-за характеристик «умных» пистолетов: одну из представленных моделей — LodeStar Works — можно будет использовать только после введения ПИН-кода.

Это подтвердила ещё одна компания, занимающаяся «умным» оружием. По словам представителей компании, в их моделях встроен сканер отпечатков пальцев.

При этом эксперты не разделяют столь радостных настроений производителей. Отмечается, что стоит вспомнить случай из Германии, когда хакеры получили удалённый доступ к управлению «умным» пистолетом Armatix и активировали на нём режим стрельбы.