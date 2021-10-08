В США создадут устройство для лечения расстройств сна у солдат

Как пишет источник, с помощью специализированного носимого устройства, которое будет действовать по принципу «ночного колпака», специалисты будут отслеживать, как мозг солдат очищается от продуктов метаболизма, и связанное с этим протекание сна. При этом отмечается, что с помощью «колпака» можно будет стимулировать мозговую деятельность — вплоть до формирования совершенного точечного мышления и управления процессами сна и бодрствования. Подчёркивается, что благодаря такой технологии, можно будет создавать суперсолдат. Насколько это реально, не уточняется.

По сообщениям, в разработке заинтересован Пентагон — на исследования выделена некая сумма, размер которой не разглашается.

Но учёные также говорят об актуальности разработки для медицины. Они надеются на получение первых результатов исследований в течение года и создания на их основе новых методов лечения заболеваний мозга.