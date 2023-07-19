В США создали автономного гибридного робота, который способен летать и катиться

Робот достаточно тяжёл по весу, но безопасен для человека. Экзоскелет может деформироваться без ущерба для прыгучести и динамики. Робот мягко приземляется.

В режиме полёта батарея расходуется очень быстро, но при этом «хомяк» не теряет пользы для поисково-спасательных работ. Но на самом деле разработка предназначена для армии: после доработки компания может запустить серийное производство таких роботов для использования в составе «роя».