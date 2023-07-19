В США создали автономного гибридного робота, который способен летать и катиться

16:40, 19 июля 2023
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В США создали автономного гибридного робота, который способен летать и катитьсяСистема «обёрнута» в сферический экзоскелет
Американская компания Revolute Robotics представила нового робота-гибрида (HMR), умеющего летать как коптер и перекатываться как грызун в лёгком экзоскелете сферической формы. Сфера напоминает шар для хомяков, потому новинку так и назвали — «робот-хомяк».
Робот достаточно тяжёл по весу, но безопасен для человека. Экзоскелет может деформироваться без ущерба для прыгучести и динамики. Робот мягко приземляется.
В режиме полёта батарея расходуется очень быстро, но при этом «хомяк» не теряет пользы для поисково-спасательных работ. Но на самом деле разработка предназначена для армии: после доработки компания может запустить серийное производство таких роботов для использования в составе «роя».