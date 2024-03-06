В США создали чат-бота на базе ИИ OpenAI для отработки тактики в StarCraft II

Большая языковая модель ИИ — улучшенная модель, в рамках которой применяются алгоритмы машинного обучения, позволяющие обобщать, прогнозировать, генерировать человеческие языки на основе больших наборов текстовых данных. Одну из таких моделей, созданных для Пентагона, сравнили с устаревшими моделями и основанными на них чат-ботами, доступными для обычных пользователей: GPT-4 Turbo и GPT-4 Vision, который может обрабатывать как текстовую, так и графическую информацию, и двумя другими чат-ботами, основанными на ещё более устаревших языковых моделях.

Командирами в симуляторе выступали реальные люди, а боту на основе последней языковой модели OpenAI как советнику и командующему поставили задачу с наименьшими потерями переместить оперативные группы с западного берега реки на восточный через четыре моста и захватить вражеские объекты, уничтожив противника. Виртуальному военному помощнику была предоставлена исчерпывающая информация о местности, где будет развёрнута операция, а также подробные данные о союзных и вражеских силах.

Как пишет издание Naked Science, все пять тестовых чат-ботов «принимали решения во время проведения миссии молниеносно, буквально за несколько секунд». Но чат-бот, созданный на базе большой языковой модели OpenAI, при этом предлагал больше вариантов действий для достижения целей, чем чат-боты, на основе устаревших моделей. При выполнении задач бот на новой модели кратно чаще жертвовал техникой и живой силой, чем старые. То есть чат-боты GPT несли больше военных потерь, чем их «старые напарники», руководствуюсь возможностью «запланированных» потерь.