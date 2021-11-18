В США создали дрон с 4 реактивными двигателями и скоростью 400 км/ч

Как и более привычные аналоги, новинка способна взлетать вертикально. При этом её максимальная скорость составляет 400 км/ч.

Отметим, что впервые прототип дрона, представленного накануне, специалисты показали ещё в 2019 году. Тогда аппарат назывался AB5.