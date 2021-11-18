В США создали дрон с 4 реактивными двигателями и скоростью 400 км/ч

Наука и технологии
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В США создали дрон с 4 реактивными двигателями и скоростью 400 км/чУправлять им можно на расстоянии до 50 км
В сети появилась информация о свежей разработке FusionFlight. Американская компания представила дрон AB6, отличительной особенностью которого стали четыре микротурбинных реактивных двигателя, используемых вместо привычных роторов.
Как и более привычные аналоги, новинка способна взлетать вертикально. При этом её максимальная скорость составляет 400 км/ч.
Отметим, что впервые прототип дрона, представленного накануне, специалисты показали ещё в 2019 году. Тогда аппарат назывался AB5.
Отметим, что в отличие от AB5, максимальная взлетная масса AB6 составляет 60 кг. При этом 20 из них — это топливо.
Для того, чтобы сесть, дрону достаточно площадки размерами 1,2 на 0,9 метра. На одном полном баке беспилотник способен пролететь до 150 км. Дистанционное управление также предусматривается, правда, на расстоянии лишь в 50 км.
Источник: Fusion Flights