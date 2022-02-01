В США создали дрон с винтами, придуманными Леонардо да Винчи

В основу разработки легли архимедовы винты, которые были известны ещё в Античности и использовались для перемещения воды. Но Леонардо да Винчи предложил на основе этих винтов создать летательный аппарат.

Замыслы средневекового художника так и не были осуществлены, зато их реализовали студенты из Мэриленда. Сначала они разработали серию компьютерных симуляций, а затем протестировали прототипы дрона-квадрокоптера под названием Crimson Spin, напечатанные на 3D-принтере.

Как отмечается, создатели дрона не рассчитывали на успех. Тем не менее, дрон взлетел. Винты издают звук, похожий на работающую дрель, машина может взлетать и перемещаться на небольшие расстояния.

В дальнейшем разработчики надеются создать дрон с такими винтами, способный перевозить людей.